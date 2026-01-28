Зарплати українців у Польщі суттєво зросли: скільки заробляють мігранти

Ситуація на польському ринку праці сприяє підвищенню заробітної плати для іноземців.

Зарплати українців, які працюють у Польщі, продовжують неухильно зростати у всіх галузях. Середній дохід там уже перевищує 100 тисяч гривень на місяць, що суттєво більше, ніж середня зарплата в Україні, пише видання inPoland.

Як повідомила віце-президент Gremi Personal Галина Кіріченко, ситуація на польському ринку праці сприяє підвищенню заробітної плати для іноземців.

Дані за перші дев’ять місяців 2025 року показують, що середня зарплата в польському корпоративному секторі зросла на понад 8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У вересні 2025 року середня зарплата становила 8 750 злотих до вирахування податків (понад 100 000 грн).

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2025 року, за даними Держстату, становила 26 623 гривні. А середній показник за 11 місяців 2025 року дорівнює 25 506 грн, що в рази менше, ніж заробітки українців у Польщі.

Де зарплати зросли найбільше

Зазначається, що найвище зростання заробітної плати в Польщі зафіксовано в промислових секторах, де є попит на кваліфікованих спеціалістів та технічних працівників. Це стосується, перш за все, виробництва комп’ютерів та електроніки, харчової промисловості, виробництва транспортного обладнання, включаючи військову техніку, а також машинобудування, автомобільної промисловості та меблевої промисловості. У цих секторах підвищення заробітної плати зумовлене тим, що роботодавці прагнуть у будь-який спосіб утримати досвідчених працівників.

У логістиці, де традиційно працює багато українців, темпи зростання заробітної плати дещо нижчі, ніж у промисловості, але цей сектор все ще один з найбільш високооплачуваних у Польщі.

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), в Україні за 2025 рік середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, становив біля 20 653 грн., що на понад 3,1 тис. грн більше, ніж у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого року медіанна зарплата по Україні становила 25 тисяч гривень. Таким чином зростання за рік склало 23%. Найбільш помітним зріст був у Київській та Закарпатській областях. При цьому найвищу медіанну зарплату зафіксували у Львівській області.

