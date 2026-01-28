США назвали головну умову для гарантій безпеки Україні, - Reuters

Вашингтон наполягає на угоді як на необхідній умові.

США повідомили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з Росією, щоб отримати американські гарантії безпеки, які розглядаються Києвом як стрижень будь-якого врегулювання для закінчення чотирирічної повномасштабної війни.

При цьому, Сполучені Штати не диктують Україні, що саме має бути прописано в мирній угоді, пише Reuters. Співрозмовник агентства назвав "оманливими" припущення про те, що Вашингтон намагається примусити Україну до територіальних поступок.

Тепер переговорники від Росії та України повинні знову зустрітися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі, можливо, за участю офіційних осіб США. Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер за підсумками переговорів минулих вихідних висловили оптимізм, вважаючи, що угода може бути досягнута найближчим часом.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що американський документ про гарантії безпеки для України "готовий на 100%", і Київ зараз очікує визначення часу і місця для його підписання. Зеленський послідовно заявляв, що територіальна цілісність України повинна бути збережена в будь-якому мирному договорі про закінчення війни.

Водночас, як повідомив Financial Times високопоставлений український чиновник, в Україні зростає невпевненість у тому, що Вашингтон дійсно візьме на себе зобов'язання щодо безпеки. За його словами, США "зупиняються щоразу, коли справа доходить до моменту підписання гарантій".

Інші новини про мирний план США

Раніше УНІАН повідомляв, що переговорники РФ за лаштунками пом'якшують свою жорстку позицію щодо України. Часто росіяни озвучують свої максималістські вимоги щодо України, а потім дозволяють своїм приватним переговорним групам розглядати компроміси з деяких питань. І роблять вони це досить давно.

Рютте, у свою чергу, розповів про "дуже делікатні" переговори в рамках мирного процесу щодо України. У результаті все одно виключно Україна зможе приймати рішення.

