У 'ПриватБанку' змінився курс валют: скільки коштують долар і євро сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,10 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 28 січня, подешевшав на 18 копійок і становить 43,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 40 копійок і становить 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,50 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу знизився на 19 копійок і складає 43,10 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на26 копійок і складає 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 28 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 17 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок. Цей показник став черговими історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 січня - 51,06 грн/євро).

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,16 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,62 грн/євро, а курс продажу - 51,26 грн/євро.

