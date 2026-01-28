Кожний п’ятий танкер – 'темний': чи ефективна боротьба з 'тіньовим флотом' Росії

Кремль скуповує старі судна і скоро буде змушений відправляти для їхнього захисту військові кораблі.

Продуктивність танкерів "тіньового флоту" Росії падає через американські та європейські санкції. Кремль не тільки втрачає дохід від нафти, але й змушений все більше витрачати на підтримкау флотилії на плаву, що веде до ще більших збитків.

Видання The Economist пише, що у грудні 2025 року "тіньовий флот" перевозив майже 5 млн барелів на день, які підпадають під ембарго, що еквівалентно 11% світових морських перевезень. За підрахунками деяких аналітиків, кожен п'ятий танкер, який займається міжнародною торгівлею, входить до "тіньового флоту".

Проте санкції діють. У жовтні США наклали вторинні обмеження на дві найбільші нафтові компанії Росії – "Роснефть" та "Лукойл". Якщо додати до цього попередні заходи, то танкери, які перевозять 80% нафти, що видобувається Росією, підпадають під потенційні санкції. Це означає, що вони не можуть отримати сертифікацію, придбати страховку або користуватися послугами банків, які дотримуються вимог.

21 січня ЄС заборонив будь-який імпорт продуктів, виготовлених з російської нафти, зупинивши надходження до блоку продуктів з Туреччини, Індії та Китаю, які були перероблені з російської сировини. Наступний пакет санкцій, який має бути введений у лютому, може заборонити європейським страховим компаніям обслуговувати танкери, що перевозять російську нафту. Наразі вони можуть це робити за умови, що паливо продається нижче стелі ціни.

Санкції також працюють проти окремих танкерів. Судна, що потрапили до "чорного списку", тепер змушені прокладати довший маршрут, щоб уникнути перевірок, і частіше перевантажувати вантаж, щоб приховати його походження. Оскільки покупці та порти побоюються порушити санкції, обсяг російської та іранської нафти, що затримується в морі – значна частина її знаходиться біля узбережжя Китаю – в січні сягнув рекордних показників.

Продуктивність танкерів знижується на 30% (вимірюється в тоннах-милях, еталонному показнику вантажної галузі) протягом шести місяців після внесення до європейського "чорного списку і на 70% – після внесення до американського.

Менша продуктивність танкерів означає, що їх потрібно більше. Обмежена пропозиція суден сприяє зростанню цін. Старі "темні" судна при перепродажі дорожчають, хоча для звичайних кораблів все навпаки.

Ефект санкцій посилюється зусиллями Заходу з позбавлення танкерів, що потрапили до чорного списку", прапора. Міжнародне морське право вимагає, щоб судна були зареєстровані в якійсь країні. Цивільним суднам потрібен прапор, щоб легально заходити в порти та ходити морями; судна, які підозрюються у відсутності дійсного прапора, можуть бути оглянуті будь-яким військово-морським флотом у своїх територіальних або міжнародних водах.

Щоб захистити свій шлях до ринку, Росія бере під свій прямий контроль все більше суден "тіньового флоту". З середини грудня в її морському реєстрі з'явилися 32 танкери, на які накладено санкції. З огляду на те, що російський реєстр "закритий", тобто зазвичай приймає тільки кораблі, що належать Москві, багато танкерів "тіньового флоту" можуть опинитися в руках Росії.

Російський прапор зробить "тіньовий флот" менш тіньовим і більш стратегічним. Кремль може відправити підводні човни та винищувачі для захисту деяких суден. Це ускладнить втручання західних сил. Але судна під російським прапором будуть практично нестраховими, а військовий супровід коштує недешево. Це ще більше виснажить скарбницю Кремля.

Нещодавно танкери з російською нафтою застрягли в морі після того, як Індія відмовилася від поставок сировини з країни-агресорки. Ще у грудні поставки російської нафти до індійських портів впали до найнижчого рівня за понад три роки.

Водночас деякі країни ЄС не завжди відрізняють "темні" кораблі від юридично чистих і навіть надають їм підтримку. Так, іспанські рятувальники не затримали підсанкційний корабель "тіньового флоту", а натомість супроводили його до безпечного порту.

