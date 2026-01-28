На ринку – тектонічні зміни: експерти з'ясували, які авто найпопулярніші в ЄС

Найбільшу частку ринку нових легкових автомобілів у ЄС займають гібридні авто.

Ринок нових легкових автомобілів в Європейському Союзі у 2025-му зріс на 1,8% порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).

Протягом року на ринках ЄС було продано понад 10,8 мільйона нових машин. Негативну динаміку зафіксовано лише в сегменті автомобілів із традиційними двигунами.

Найбільшу частку ринку нових легковиків у Євросоюзі займають гібридні авто, на які припало 34,5% продажів. На другому місці перебувають бензинові авто (26,6%). Замикають трійку лідерів електромобілі з часткою 17,4%

Реєстрації нових авто в ЄС у 2025 році за типом живлення:

Гібриди (HEV) – 3 733 325 одиниць (+14%). Бензинові авто – 2 880 298 (-19%). Електромобілі (BEV) – 1 880 370 (+30%). Плагін-гібриди – 1 015 887 (+33%). Дизельні – 960 024 (-24%). Інші – 352 927 (+8%).

Важливі структурні зміни на ринку Євросоюзу відбувалися у грудні. Як з’ясували фахівці, у минулому місяці продажі повністю електричних автомобілів вперше перевищили продажі авто з бензиновими двигунами.

Популярність електричних авто фахівці традиційно пояснюють значною економією на обслуговуванні та пальному, екологічністю, зростанням автономності нових моделей та активним розвитком зарядної інфраструктури.

Український авторинок – головні цифри року

Минулого року вітчизняний автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024-му. Серед брендів лідером ринку став китайський BYD з показником у 10352 реалізованих авто. Одразу за ним йдуть Toyota та Volkswagen.

До трійки найпопулярніших моделей нових автомобілів в Україні за підсумками минулого року потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

