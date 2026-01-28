Путін не хоче дратувати Трампа, але на компроміс щодо України не піде, - екс-посол США

Хербст вважає, що зустріч в Абу-Дабі була не проривом, а тактичним маневром Кремля.

Переговори України, Росії та США в Абу-Дабі після кількох місяців, протягом яких Москва категорично відкидала двосторонній або тристоронній формати, - це не стільки прорив, скільки тактичний маневр Кремля, покликаний заспокоїти роздратування президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю Kyiv Post.

"Буквально немає жодних публічних ознак готовності Росії до компромісу", - сказав Хербст.

Він підкреслив, що Зеленський "погодився з усіма пропозиціями Трампа, висунутими з березня", а Росія "не погодилася з жодною з цих пропозицій".

"Я інтерпретую їхню готовність провести ці переговори як тактичне рішення Путіна, щоб не дратувати Трампа... Він намагається здаватися розумним, навіть якщо насправді він зовсім не розумний", – сказав він.

Екс-посол також додав, що головне питання в укладенні мирної угоди стосується території – зокрема, Донбасу.

"Чи можна укласти угоду без передачі Україною території, яку ви не змогли завоювати?" – риторично запитав він, описуючи те, що, на його думку, досліджує Москва.

Він підозрює, що тиск спрямований в першу чергу на Київ.

"Якби вони тиснули тільки на одну сторону... то це була б українська сторона", – сказав Хербст, додавши, що мовчання України свідчить про те, що переговори проходять в некомфортній обстановці, але не є вирішальними.

Хербст також стверджує, що час російських ударів по Києву, завданих у той момент, коли переговорники сиділи в Абу-Дабі, був обраний не випадково.

"Путін робить це вже кілька місяців, заявляючи: якщо ви не погодитеся на мої умови капітуляції, я розбомблю вас дощенту", - пояснює він.

Це послання, додав він, також спрямовано безпосередньо на Вашингтон: Росія буде ескалувати конфлікт, а США нічого не зроблять.

Проте Хербст віддав Трампу належне за один момент реального тиску: санкції проти "Роснефті" і "Лукойла" в жовтні минулого року.

"Якщо одна сторона є перешкодою... він буде чинити тиск, - сказав Хербст. - І він дійсно чинив серйозний тиск на Кремль".

Переговірники від Росії та України мають знову зустрітися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі, можливо, за участю офіційних осіб США. Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер за підсумками переговорів минулих вихідних висловили оптимізм, вважаючи, що угода може бути досягнута найближчим часом.

Тим часом аналітики ISW пишуть, що територіальні та політичні вимоги Росії виходять за межі Донбасу. Заяви російських чиновників для внутрішньої аудиторії підтверджують, що Росія не задовольниться обмеженим мирним врегулюванням і прагне до повної капітуляції України.

