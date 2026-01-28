Історичний жах для Кремля: у 2027 році Бундесвер отримає аерокосмічний апарат

Для німецьких збройних сил отримання такої системи буде революційним стрибком у можливостях.

Бундесвер у 2027 році збирається отримати Hypersonic Test and Experimentation Vehicle - багаторазовий гіперзвуковий аерокосмічний апарат розміром з винищувач для проведення оборонних досліджень.

Як зазначає військовий портал Defense Express, HYTEV має бути створений стартапом Polaris Raumflugzeuge з Бремена, який у лютому отримав контракт на розробку, а тепер має побудувати зразок.

Ця гіперзвукова аерокосмічна система має складатись з двох ступенів. Перший ступінь, фактично носій, матиме два турбовентиляторні двигуни та клиноповітряний реактивний двигун (Aerospike). Другий ступінь матиме лише рідинний ракетний двигун. Також було показано рендер цієї системи.

Перший ступінь злітатиме по-літаковому, розганятиметься до гіперзвукових швидкостей на понад 5 Махів та підійматиметься у верхні шари атмосфери. При досягненні відповідних параметрів польоту з нього стартуватиме ракетоплан, який зможе вивести на орбіту до 1000 кг корисного навантаження. Обидва компоненти багаторазові та безпілотні.

Терміни появи системи

Вартість розробки та створення HYTEV не оголошується. Аналітики зауважують, що строки появи цієї аерокосмічної системи зсунулися з 2028 року на до завершення 2027 року. "І це доволі нетривіальний напрям змінення термінів робіт, бо зазвичай вони рухаються лише "вправо", - підкреслили вони.

Зазначається, що для німецьких збройних сил отримання такої системи буде революційним стрибком у можливостях. Адже йдеться про отримання багаторазової аерокосмічної системи, яка здатна оперативно та на несподівані траєкторії вивести на орбіту доволі габаритний вантаж.

Чому це жах для Кремля

"І це історичний жах Кремля з 70-х років, коли у США почали розробляти Space Shuttle. Бо тоді у Москві були помилково впевнені у тому, що це орбітальний бомбардувальник, який буде здатний за один оберт навколо Землі, пірнути в атмосферу, відбомбитися по СРСР та сісти у США для повторного використання. І саме у відповідь на цей, під аналогічні задачі, був створений бойовий ракетоплан "Буран", - зауважили у Defense Express.

Аналітики додали, що якщо для американського Space Shuttle це було помилковою оцінкою, то HYTEV наразі виглядає саме такою системою. І він буде менш помітним, бо його запуск не потребує космодрому та ракет, а лише злітно-посадкової смуги.

Як повідомляв УНІАН, раніше Індія показала свою нову протикорабельну гіперзвукову ракету LRAshM, яка заявлена як альтернатива закупівлям російських "Цирконів".

У Defense Express зауважили, що заявлена дальність польоту індійської ракети становить 1500 км. За оцінками експертів, вага бойової частини LRAshM становить близько 350 кг.

