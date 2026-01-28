Понад 60 тисяч пенсіонерів в Україні отримують менше прожиткового мінімуму

Понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн, що вдвічі менше за середню пенсію.

Середня пенсія в Україні складає 6 544 гривні. Проте третина пенсіонерів отримує вдвічі нижчі виплати, а у понад 60 тисяч осіб пенсія менша за прожитковий мінімум.

Відповідно до інформації, які наводить "Опендатабот", наразі в Україні нараховується 10,17 мільйона пенсіонерів. З них 73% отримують виплати за віком (це 7,4 млн українців), ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності. Близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

"6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Втім такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн. Варто зазначити, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%", - ідеться у повідомленні.

Ще 15% пенсіонерів - це понад 1,5 млн людей - мають виплати понад 10 тисяч гривень, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць.

Водночас 63 тисячі пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча українців живуть саме на цей мінімум - 2 361 грн.

Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині - 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Відрізняються й розміри виплат: найвищі середні пенсії традиційно у столиці (майже 9 тис. грн), найнижчі - на Тернопільщині (близько 5 тис. грн). Хоча загалом по країні пенсії зросли на 13%, у деяких регіонах зростання було значно відчутнішим - зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Водночас пенсія для багатьох - не єдине джерело доходу: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких людей - 2,8 млн, а їх середня пенсія становить 7 160 грн.

Пенсії в Україні – останні новини

Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що в Україні планується суттєво підвищити пенсії - виплат менше 6 тисяч гривень більше не буде. За його словами, на сьогодні Пенсійний фонд перестав бути дефіцитним, і гроші на підвищення пенсій в Україні є.

В Україні за 2025 рік середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, становить 20 653,55 грн. Це на понад 3,1 тис. грн більше, ніж у 2024 році, коли цей показник був на рівні 17 486,60 грн.

