РФ атакувала в Одесі порт та чоловічий монастир: поранено служителя

В Одеському порту зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі.

У ніч на 28 січня окупаційна російська армія атакувала Одещину - під ударами дронів були, зокрема порт та Свято-Успенський патріарший чоловічий монастир, де поранено людину.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі збройні сили РФ завдали удару безпілотниками по Одесі та області.

"Ворог вкотре цинічно вдарив по житловому сектору та портовій інфраструктурі. Зокрема, пошкоджено житловий будинок, зруйновано господарське приміщення та частково пошкоджено будівлю монастиря", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що через ворожу атаку постраждало троє цивільних людей: 21-річний, 67-річний та 80-річний чоловіки. Одного травмованого містянина госпіталізували.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, на Одещині армія РФ вдарила БпЛА по території порту, внаслідок чого зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі. Виникла пожежа. Зараз триває ліквідація пошкоджень екстреними службами та працівниками порту.

У регіональному главку ДСНС розповіли, що внаслідок влучань виникли руйнування з послідуючим загорянням будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Також пошкоджень зазнали складські, адміністративні будівлі та автомобілі.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Наразі усі пожежі ліквідовані. Від ДСНС залучалось 30 одиниць техніки та 106 рятувальників.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, 21-річного хлопця було госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Потерпілий служить у Свято-Успенському патріаршому чоловічому монастирі, куди саме й був "приліт" одного з дронів.

Нічна атака на Україну: деталі

Сьогодні вночі армія РФ атакувала низку областей України дронами та балістикою. Сталися влучання у багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури, загинули люди. Зокрема, постраждала Білогородська громада Київської області, де у житловій багатоповерхівці виникла пожежа покрівлі та верхнього поверху. Загинули чоловік і жінка, ще четверо людей звернулися за медичною допомогою – молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.

Також під ударами були Київ, Запорізька та Одеська області. В Одесі травмовано троє людей – 21-річний хлопець дістав осколкові поранення, 67-річний та 80-річний чоловіки – черепно-мозкові травми та гостру реакцію на стрес.

