Євро встановив новий рекорд, а долар падає: офіційний курс валют на середу

Національний банк України встановив на середу, 28 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 17 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок. Цей показник став черговими історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 січня - 51,06 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,84/42,89 грн/дол., а євро - 51,16/51,20 грн/євро. 

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 27 січня залишився на попередньому рівні і становив 43,40 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 35 копійок і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,75 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки і становив 43,28 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становив 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,68 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти. 

Вас також можуть зацікавити новини: