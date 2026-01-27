Євро встановив новий рекорд, а долар падає: офіційний курс валют на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 28 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 17 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,23 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок. Цей показник став черговими історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 січня - 51,06 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,84/42,89 грн/дол., а євро - 51,16/51,20 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 27 січня залишився на попередньому рівні і становив 43,40 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 35 копійок і складав 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,75 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки і становив 43,28 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становив 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,68 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

