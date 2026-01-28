РФ намагається взяти Костянтинівку в кільце: військовий розповів про ситуацію в місті

Росіяни використовують тактику малих піхотних груп.

Російські окупанти не припиняють спроб тиснути на Костянтинівку Донецької області. Про це в етері "Ранок.Live" заявив Сергій Ярий, командир безпілотних систем 28 ОМБР.

"Не покидає своїх спроб зайти в саме місто, зачепитися за міську забудову. Чим спростити собі штурмові дії, логістику. Щоб вийти з цієї кілл-зони в полях і перемістити свій особовий склад в саме місто. Противник все більше починає тиснути з різних напрямків, беручи саме місто в кільце і продовжує наступальні дії без зменшення інтенсивності", – сказав Ярий.

Він додав, що росіяни використовують на цьому напрямку тактику малих піхотних груп. За його словами, іноді РФ намагається не атакувати позиції Сил оборони, а прориватися в саме місто.

"Через поля, посадки, прикриваючись погодніми умовами пішим порядком йти до міста. Вони намагаються використовувати природні явища – дощ, сніг, великий вітер, який заважає нашим безпілотникам уражати їх, проводити розвідку. Це більше так – давайте відправимо групу з двох військових, вони спробують. Вони виходять з посадки, ми їх виявляємо і знищуємо. Через деякий час вони відправляють ще одну групу, зміщують центр переміщення і знову пробують таким шляхом пробивати машрути", – додав Ярий.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що росіянам вдалося окупувати Оріхово-Василівку Донецької області. Крім того, окупанти мали успіхи поблизу Привілля, Васюківки, Різниківки та у Міньківці.

Тим часом старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що Силам оборони вдалося відрізати угруповання армії РФ на північ від Куп'янська у Харківській області. Водночас у самому місті, за його словами, українські захисники продовжують зачистку від росіян.

