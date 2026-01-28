Ситуація навколо Дронівки ускладнюється, йде боротьба за утримання селища, - військові

Ворог щоденно накопичує ресурси у Серебрянському лісі та Сіверську.

На Словʼянському напрямку російські окупанти посилюють тиск навколо Дронівки, ситуація навколо населеного пункту ускладнюється, ведеться позиційна боротьба за його утримання. Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада.

"Для штурму Дронівки, Платонівки та Закітного, а також встановлення контролю над цими населеними пунктами ворог щоденно накопичує ресурси у Серебрянському лісі та Сіверську", - йдеться у повідомленні.

Так, підрозділи 81 бригади цілодобово виявляють окупантів та їхні засоби та завдають ураження. Зокрема, зенітні екіпажі знищують розвідувальні та ударні безпілотники противника, які постійно працюють по позиціях українських воїнів.

Відео дня

"Цього тижня підрозділи БпС виявили та знищили САУ 2С3 "Акація", яку окупаційні війська намагались замаскувати у Серебрянському лісництві", - розповіли військовослужбовці.

Наголошується, що основним завданням ворога на цьому відтинку фронту залишається контроль над прибережними територіями Сіверського Донця та закріплення на панівних висотах. У разі успіху ворог матиме змогу застосовувати свої засоби ураження в тилові зони Сил оборони України.

Водночас тактика окупантів залишається незмінною - малі групи від двох осіб, що намагаються інфільтруватися в міжпозиційний простір підрозділів 81 оаембр.

"Щоб залишатись непомітними, росіяни застосовують антитепловізнійні плащі уночі, а вдень маскувальні халати та несприятливі погодні умови", - йдеться у повідомленні.

Новини з фронту

Як повідомлялося, очільник генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив про захоплення селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області, до якого росіяни навіть не підійшли.

Водночас, за даними мапи моніторингового каналу DeepState, від Куп’янська-Вузлового до території, яку наразі контролюють російські окупанти, щонайменше 10 кілометрів.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що останні тижні ворог активізувався на кордоні з Харківщиною, зокрема, в напрямку населеного пункту Діхтярне, а також поблизу Вовчанська в смузі села Вовчанські Хутори.

Вас також можуть зацікавити новини: