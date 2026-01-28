Сили оборони відрізали росіян на північ від Куп'янська, - військовий

Українські військові ізолювали підрозділи противника в Купʼянську та забезпечили собі більш вигідне положення навколо міста, розповів військовий з позивним "Алекс".

Сили оборони України успішно відрізали угруповання армії РФ на північ від Куп'янська у Харківській області. Про це заявив старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Купʼянський напрямок трішки може передихнути, але не повністю. Дійсно, підрозділи СОУ провели доволі вдалу операцію по відрізанню угруповання російських окупаційних військ (РОВ) на півночі від міста, тим самим ізолюючи підрозділи противника в Купʼянську та забезпечивши більш вигідне положення навколо міста", - зазначив він.

За словами військового, продовжуються дії по зачистці міста, і ця справа буде досить довгою, за аналогією з Добропільським напрямком, коли села можуть зачищатися місяцями, хоча на це необхідний колосальний ресурс, у випадку з Купʼянським – тим більше.

"Куди гірша ситуація на виступі в районі Купʼянська-Вузлового, де росіяни активно контролюють переправу через Оскіл та всю територію по лівому берегу. Логістика туди суттєво ускладнилась, ворог посилив напрямок профільними підрозділами ударних БпЛА", - розповів "Алекс".

Створення кіл-зони в районі Куп’янська

У районі Куп'янська українські Сили оборони змогли створити непрохідну кіл-зону, в межах якої росіяни не можуть використовувати техніку на глибині 20-25 кілометрів від лінії фронту або піхоту в межах одного кілометра від лінії фронту.

Зокрема, 20 січня український підрозділ "Оріон" повідомив, що ЗСУ створили зону ураження з використанням безпілотних систем поблизу Куп'янська, яка може знищити до 88 відсотків російських військ до того, як вони наблизяться до українських позицій.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, якщо ЗСУ зможуть розширити цю тактику на всю лінію фронту, що дозволить зупинити російський наступ.

