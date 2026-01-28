Нічні удари РФ знову частково занурили у темряву чотири області: де найважче зі світлом

Понад 700 населених пунктів знеструмлено через негоду.

Росія в ніч проти 28 січня знову атакувала українську енергетику, частково залишивши без світла чотири області. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури, станом на ранок, знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація", - проінформував Некрасов.

Він додав, що через негоду без світла залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях.

"Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі", - зазначив Некрасов.

Він також повідомив, що у Києві та області і надалі складна ситуація зі світлом.

"Вимушено застосовуються екстрені відключення (у Києві, - УНІАН)", - додав перший заступник міністра енергетики.

При цьому він знову не назвав навіть орієнтовних термінів повернення столиці до графіків відключень світла, зазначивши, що це відбудеться після стабілізації ситуації.

В ніч проти 27 січня внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру були частково знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Перший віце-прем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль визнав, що енергосистема не встигає відновитися через регулярні російські атаки.

При цьому енергетичний експерт Геннадій Рябцев припустив, що якщо Україна не зможе наростити кількість засобів ППО та не введе у експлуатацію якомога більший обсяг додаткової генерації, то рано чи пізно в енергетиці може статися справжній блекаут.

