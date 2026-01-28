Заяви Трампа обвалили долар до мінімуму за чотири роки, - Reuters

Трейдери сприйняли коментарі Трампа як сигнал до активізації продажу доларів.

У середу, 28 січня, долар США опустився до чотирирічного мінімуму після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавнього ослаблення. Це сприяло збільшенню продажів долара та підвищенню курсів інших валют, зокрема євро вперше з червня 2021 року піднявся вище рівня в 1,2 долара.

Як пише Reuters, індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести основних валют-конкурентів, зріс на 0,22% після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії, коли він досяг чотирирічного мінімуму.

Напередодні Трамп заявив, що вартість долара "чудова", коли його запитали, чи вважає він, що валюта занадто сильно впала. Трейдери сприйняли його коментарі як сигнал до активізації продажу доларів. Хоча коментарі президента не були чимось новим, вони прозвучали в той час, коли долар перебуває під тиском.

"Це свідчить про кризу довіри до долара США. Схоже, що поки адміністрація Трампа дотримується своєї непередбачуваної торговельної, зовнішньої та економічної політики, ця слабкість може зберігатися", - зазначив старший аналітик ринку в Capital.com Кайл Родда.

Зазначається, що долар упав на понад 9% у 2025 році та розпочав рік зі зниження, вже впавши приблизно на 2,3% у січні, оскільки інвестори боролися з нестабільним підходом Трампа до торгівлі та міжнародної дипломатії, побоюваннями щодо незалежності Федеральної резервної системи США та величезним збільшенням державних витрат.

Що стосується інших валют, то японська єна отримала додатковий поштовх від слабкості долара і зросла більш ніж на 1% до тримісячного максимуму 27 січня. Австралійський долар на тлі загального ослаблення американського долара зріс до 0,70225 долара, що стало найвищим рівнем з лютого 2023 року.

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,16 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,62 грн/євро, а курс продажу - 51,26 грн/євро.

Курс євро в Україні встановив новий рекорд, сягнувши показника у 51,23 гривні за офіційним курсом (попередній максимум було зафіксовано 27 січня - 51,06 грн/євро).

