Алюміній різко підскочив до максимуму за останні чотири роки

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. підвищили прогнози щодо алюмінію

Ціни на алюміній піднялися до найвищого рівня майже за чотири роки. Інші неблагородні метали також подорожчали на тлі незворушності президента США Дональда Трампа у зв'язку з різким падінням курсу долара.

Видання Bloomberg пише, що індекс долара впав майже на 3%, що зробило сировинні товари, ціни на які встановлюються в цій валюті, дешевшими для багатьох покупців. Алюміній подорожчав на 2,9% до 3300 доларів за тонну на Лондонській біржі металів – максимум з квітня 2022 року.

Ціни на основні метали почали 2026 рік з сильного зростання. Крім ослаблення долара, викликаного непередбачуваною політикою Трампа і нападками на Федеральну резервну систему США, вони виграли від переходу до більш твердих активів.

Крім того, Китай обмежив потужності плавильних заводів, і поки не ясно, як швидко виробники в інших країнах світу зможуть наростити виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит на алюміній, викликаний енергетичним переходом.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. підвищили прогнози по алюмінію. Очікується, що в першому півріччі його середня ціна складе 3150 доларів за тонну, що вище попереднього прогнозу в 2575 доларів, але все ще нижче поточних цін.

Однак співкерівник відділу аналізу акцій Goldman Тріна Чен попередила, що зростання цін на основні метали знаходиться під загрозою через зниження споживання у виробництві, особливо в Китаї.

Станом на 8:24 за київським часом алюміній подорожчав на 2,2% до 3278 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 3,28 долара.

Ціни на метали - останні новини

Ціна на золото підскочила до рекордного рівня понад 5100 доларів за унцію, продовжуючи історичне зростання. Інвестори скуповують цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності.

19 січня ціни на срібло досягли рекордних максимумів після того, як президент США Дональд Трамп попередив про введення додаткових мит для деяких європейських країн в рамках суперечки щодо Гренландії.

