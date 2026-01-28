Росія хоче не Донбас, а значно більше територій, - ISW

Аналітики Інституту дослідження війни вказують, що Москва паралельно просуває ширші територіальні та геополітичні вимоги.

Територіальні та політичні вимоги Росії виходять за межі Донбасу, попри заяви Кремля для західної аудиторії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 січня.

За спостереженнями аналітиків, російські посадовці, зокрема Кирило Дмитрієв, головний переговорник Росії, заявляють, що виведення українських військ із Донбасу може стати "шляхом миру". Водночас інші чиновники, такі як генерал Валерій Герасимов, згадують буферні зони в Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що свідчить про ширші територіальні амбіції.

Вимоги Росії виходять за межі України

За даними ISW, Росія ставить також політичні та стратегічні цілі, включно з вимогами щодо НАТО та країн Заходу.

Відео дня

Сергій Наришкін, голова Служби зовнішньої розвідки РФ, заявив, що мирне врегулювання має усунути "корінні причини" війни.

Олексій Журавльов, заступник голови комітету Держдуми з оборони, наголосив, що Донбас не є головним питанням і підняв теми НАТО та "українського неонацизму".

ISW зазначає, що ці вимоги перегукуються з позицією Росії 2021–2022 років – обмеження розширення НАТО, повернення його до кордонів 1997 року та заміна демократичного уряду України на контрольований Москвою.

Аналітики інституту звертають увагу на публікації російських ЗМІ та ультранаціоналістичних видань, таких як "Царград", які вказують, що навіть виведення українських військ із Донбасу стане лише тимчасовим кроком перед реалізацією інших вимог Росії, включно з "денацифікацією" та "демілітаризацією".

Заяви російських посадовців для внутрішньої аудиторії підтверджують, що Росія не задовольниться обмеженим мирним урегулюванням і прагне до повної капітуляції України.

Територіальні питання - останні новини

Раніше Financial Times повідомила, що США нібито натякають Україні на можливу відмову від Донбасу в обмін на гарантії безпеки. У Білому домі ці звинувачення заперечили.

Згодом між спецпредставником Росії на переговорах Кирилом Дмитрієвим та шеф-кореспондентом Financial Times Крістофером Міллером розгорівся публічний конфлікт через обговорення можливих параметрів мирної угоди щодо України.

Дмитрієв написав, що "виведення військ з Донбасу - це шлях до миру для України". У відповідь Міллер уточнив, що такий шлях можливий лише у разі виведення саме російських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: