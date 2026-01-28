Росія залишила без опалення сотні будинків у ще одному великому місті України

На даний момент без опалення близько 700 будинків.

Внаслідок удару російських окупантів в ніч на 28 січня по Кривому Рогу, частина жителів залишилася без теплопостачання. Мова йде про близько 700 будинків.

"Ремонтні роботи та запуск котелень продовжуються", – повідомив віце-прем'єр міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, росіяни атакували місто балістикою. Внаслідок удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень. Крім цього, обстріл спричинив гідроудар, що призвів до пошкоджень на магістралях.

Відео дня

"На даний момент без опалення близько 700 будинків. Працюємо над відновленням. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють", – запевняє Вілкул.

Тим часом столичний мер Віталій Кличко повідомив, що 737 житлових будинків досі залишаються без тепла в Києві після попередніх ударів окупантів. Здебільшого не обігрівається житловий масив Троєщина.

Стан енергосистеми України – останні новини

26 січня Росія цілеспрямовано обстріляла Херсонську ТЕЦ, внаслідок чого без теплопостачання опинилися десятки тисяч людей. Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький назвав ситуацію в місті однією з найбільш критичних в Україні.

Щодо Києва, то намагання очільника міста Віталія Кличка зменшити число мешканців шляхом закликів їх від’їжджати за межі столиці мають негативний ефект. Комунальники не можуть потрапити до зачинених квартир і вимушені їх зламувати, аби провести аварійні роботи, кажуть експерти.

Вас також можуть зацікавити новини: