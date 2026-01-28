Євро стрімко зріс до найвищого показника з 2021 року, - Reuters

Минулого тижня євро зріс приблизно на 2%, що стало найбільшим тижневим зростанням з квітня.

Євро зріс до найвищого рівня щодо американської валюти з 2021 року – 1,20 долара. Це свідчить про відновлення зростання європейської валюти на тлі падіння настроїв щодо американської валюти, пише Reuters.

"Трейдери традиційно звертають увагу на "круглі" позначки, а рівень 1,20 долара став черговою віхою для валюти, яка торік подорожчала приблизно на 13% - це найкращий рік євро щодо долара з 2017 року", - ідеться у матеріалі.

Втім, шлях до цієї позначки був непростим: у вересні євро вже підходив до рівня 1,20 долара, але згодом відкотився, коли американська валюта відновила позиції.

Відео дня

Попри це, після падіння майже до 1 долара рік тому, євро помітно зміцнився. Серед причин - європейський фіскальний стимул, лідером якого виступає економічно потужна Німеччина.

З історичної точки зору, рівень 1,20 долара лише трохи перевищує середнє значення курсу євро з моменту його запровадження у 1999 році. Водночас це значно нижче за пік у 1,60 долара у 2008 році.

Чому зміцнюється євро

Протистояння президента США Дональда Трампа із союзниками з питань торгівлі та Гренландії, а також його атаки на Федеральну резервну систему послабили долар. Останній імпульс зростанню євро надали спекуляції щодо можливого спільного втручання США та Японії для стримування ослаблення єни, що загалом тисне на долар.

27 січня Трамп, відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що долар надто ослаб, заявив, що його вартість "чудова".

Підтримку євро також надають зусилля з посилення безпеки єврозони та стимулювання довгострокового економічного зростання, особливо в Німеччині, а також прагнення диверсифікувати резерви, відходячи від долара. Водночас наслідки нового зміцнення валюти - зокрема подорожчання експорту на зовнішніх ринках - можуть почати проявлятися в найближчих звітах компаній.

За оцінками Goldman Sachs, компанії, що входять до індексу STOXX 600, отримують близько 60% доходів за межами Європи, причому майже половина з них припадає на США.

Інвестори поки що здебільшого ігнорують вплив зміцнення валюти, зважаючи на загалом позитивні економічні перспективи. Водночас, за оцінками, прибутки європейських компаній торік скоротилися.

Реакція Європейського центрального банку

Посадовців ЄЦБ зазвичай більше цікавлять швидкість і масштаб валютних коливань, а не сам рівень курсу. Однак вони, ймовірно, звернуть увагу на ситуацію, адже минулого тижня євро зріс приблизно на 2% - це найбільше тижневе зростання з квітня 2025 року, коли запроваджені Трампом мита до "Дня визволення" спричинили глобальні потрясіння.

Зміцнення євро з минулого літа було більш поступовим, ніж сплеск весною, що має зменшити певне занепокоєння.

"Стрімке зміцнення євро відображає покращення настроїв, але це не означає, що найближчим часом він замінить долар. Частка долара у світових валютних резервах становить трохи менше 60%, тоді як на євро припадає близько 20%. Домінування США у світовій торгівлі та фінансах, а також глибина американських ринків капіталу означають, що ця ситуація навряд чи зміниться найближчим часом", - пише агентство.

Курс валют – останні новини

28 січня долар опустився до чотирирічного мінімуму після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавнього ослаблення. Це сприяло збільшенню продажів долара та підвищенню курсів інших валют, зокрема євро вперше з червня 2021 року піднявся вище рівня в 1,2 долара.

Вас також можуть зацікавити новини: