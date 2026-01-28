На Київщині дрон влучив у багатоповерхівку: загинуло подружжя (фото)

У них залишилась 4-річна дитина.

Росія цієї ночі атакувала дронами столицю та область, є влучання у житлові багатоповерхівки, на Київщині загинуло подружжя, їхня чотирирічна дитина постраждала..

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області, о 01:38 у Білогородській громаді Бучанського району БпЛА "Герань-2" влучив у семиповерховий житловий будинок, внаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 7-му поверсі та на покрівлі. О 05:15 пожежу ліквідовано на площі 600 кв. м.

Як повідомили у поліції Київщини, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

"На жаль, чоловік та жінка загинули, їх 4-річній дитині надано допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили рятувальники, серед постраждалих - жінка та двоє дітей (2016 і 2021 р. н.) із гострою реакцією на стрес, а також чоловік з отруєнням продуктами горіння. Їм надали медичну допомогу.

Також росіяни атакували дронами Київ.

У ДСНС Києва повідомили, що у Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху, пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі.

Нічна атака РФ

Сьогодні вночі РФ атакувала низку регіонів України. Так, у Кривому Розі поцілили по об'єкту інфраструктури, поранено двох людей - 51-річну жінку та чоловіка 60 років.

У Запоріжжі росіяни влучили в двір багатоповерхівки, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа.

Також в Одесі пошкоджено будівлю монастиря, травмовано троє людей, зокрема, 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням.

