Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 серпня, подешевашав на 3 копійки – до 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,55 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,43 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,36 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,45 грн/євро, а курс продажу - 48,25 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 21 серпня, складає 113 980 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 709 460 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 21 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок.

