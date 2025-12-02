Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,18 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 3 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,33 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,18 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,33/42,36 грн/дол., а євро - 49,19/49,21 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у 2 грудня зріс на 5 копійок і складав 42,50 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,10 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 18 копійок і складав 49,53 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,90 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок і складав 42,50 гривні за долар, а курс євро зріс на 15 копійок і складав 49,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

