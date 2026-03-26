В Україні подешевшала валюта: який курс долара і євро 26 березня

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 26 березня, подешевшав на 3 копійки і становить 44,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 12 копійок і складає 51,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,53 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,06 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,20 грн/євро, а курс продажу - 51,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на 26 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,85 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 4 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що українці почали масово скуповувати валюту. Різке зростання попиту призвело до поглиблення дефіциту і активнішого втручання Національного банку. Минулого тижня середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку зріс на 31% і досяг 171 мільйона доларів, що є значним показником.

Вас також можуть зацікавити новини: