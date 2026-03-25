Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 26 березня

Національний банк України встановив на четвер, 26 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,85 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 4 копійки. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,9/43,93 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,91/50,92 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 25 березня подорожчав на 8 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 3 копійки і складав 51,37 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,15 гривні за долар, а курс євро в банку також подешевшав на 15 копійок і складав 51,25 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривень за одиницю іноземної валюти.

