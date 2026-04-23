Валюта продовжує дешевшати: свіжий курс долара і євро в Україні

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 23 квітня, знизився на 10 копійок і складає 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,73 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,42 грн/євро.

Національний банк України встановив на 23 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 23 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 41 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що якщо статус-кво в Україні та світі збережеться, то істотних змін у курсі валют не відбудеться. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до 26 квітня перебуватиме в межах 43,5-44,25 грн/дол. на міжбанківському ринку та 43,5-44,5 грн/дол. на готівковому ринку.

