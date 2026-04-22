Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 23 квітня

Національний банк України встановив на четвер, 23 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 23 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 41 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,88/43,92 грн/дол., а до євро - 51,50/51,54 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 22 квітня знизився на 15 копійок і складав 44,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,70 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 25 копійок і складав 52,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,40 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 25 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 35 копійок і складав 52,10 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривень за одиницю іноземної валюти.

