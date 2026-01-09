У 'ПриватБанку' дорожчають долар і євро: свіжий курс валют на 9 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 9 січня, зріс на 25 копійок і становить 43,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 50,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 49,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав до 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 25 копійок до 50,76 гривні.

Національний банк України встановив на 9 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 8 січня - 42,72 грн/дол.)

Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 25 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 8 січня – 49,92 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 28 копійок і становить 43,38 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,70 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 50,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,90 гривні за євро.

