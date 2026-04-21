'ПриватБанк' оновив курс валют: долар і євро стрімко зростають

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, а євро – 52,63 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 21 квітня, зріс на 15 копійок і становить 44,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 52,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 19 копійок і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою зріс на 27 копійок – до 52,63 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 21 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,10 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 21 копійку.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,89 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 12 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 20 квітня - 51,77 грн/євро).

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 10 копійок і складає 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,50 гривні за євро.

