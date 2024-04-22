Паритет валют може бути досягнутий у Європі вже через півроку.

Долар і євро на європейському ринку можуть зрівнятися в ціні. Згідно з прогнозом, така ситуація може скластися вже за півроку.

Видання Financial Times пише, що ймовірність розвитку такого сценарію поки що оцінюють у 10%, хоча ще на початку року його і зовсім не розглядали.

З початку січня євро вже подешевшав на 3,5% щодо долара. Для того, щоб американська і європейська валюти зрівнялися в ціні, євро має подешевшати ще майже на 6,5%. Стійка висока інфляції та стійке зростання економіки в США натякають на майбутній паритет долара та євро.

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Трейдери очікують, що ФРС знизить відсоткові ставки цього року менш ніж на дві чверті пункту, тоді як наприкінці минулого року очікувалося понад шість. У єврозоні, навпаки, річні темпи інфляції в березні знизилися до 2,4%, а зростання економіки також залишається порівняно млявим. У вівторок МВФ заявив, що темпи зростання економіки США у 2024 році становитимуть 2,7%, що більш ніж утричі перевищує темпи зростання єврозони.

Крім того, побоювання через можливе загострення на Близькому Сході та потенційний вплив зростання цін на нафту створили загрозу для курсу євро, тому що Європа залежить від імпорту енергоносіїв. Востаннє євро впав до паритету з доларом у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну і потужного зростання долара.

Курс долара в Україні - прогноз МВФ

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, з 2025 року курс долара до гривні буде поступово зростати і вже у 2027 році переступить позначку в 50 гривень за долар. Зокрема, середньорічний курс долара у 2024 році становитиме 41 гривню.

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