НБУ швидко спалює валютні резерви, намагаючись стримати просідання гривні, - ЗМІ

За два з половиною місяці, що минули від початку року, золотовалютні резерви України схудли на понад 8 мільярдів доларів.

Національний банк України швидко витрачає валютні резерви держави, намагаючись втримати курс гривні. Про це пише профільне видання "Мінфін".

За даними журналістів, протягом останнього тижня НБУ продав на міжбанківському ринку більше 1 млрд доларів, аби стримати просідання національної валюти. За цей же час Нацбанк не викупив назад ані долара.

Видання зауважує, що "така одностороння політика" почалася ще торік. Як підрахували журналісти, загалом від початку поточного року НБУ таким чином спалив понад 8,3 млрд доларів. При цьому зворотних закупівель іноземної валюти, за даними "Мінфіна", регулятор не проводив.

Відео дня

"Фактично держава продовжує штучно підтримувати пропозицію, задовольняючи структурний дефіцит на ринку за рахунок накопичених запасів. Багатомільярдні валютні інтервенції виявилися нездатними зупинити системне знецінення національної валюти", – йдеться у публікації.

Журналісти констатували, що, попри вливання валюти на ринок з боку НБУ, від початку року долар здорожчав на 1,86 гривні, а євро на 1,15 гривні. При цьому європейська валюта ще й перетнула психологічну позначку у 50 гривень.

Ситуація на валютному ринку: останні новини

Як писав УНІАН, у суботу готівковий курс долара в українських обмінниках встановився на рівні 44,30–44,65 гривні на продажі. Європейську валюту українські обмінники продавали по 51,20–51,60 гривні.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько в коментарі УНІАН розповіла, що зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною на Близькому Сході, може завдати додаткового удару по стабільності гривні.

