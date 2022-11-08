Курс гривні до євро становить 40,00 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 20 копійок – до 40,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 40 копійок і становить 40,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 39,00 грн за євро.

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Курс гривні в Україні: деталі

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Аналітики прогнозують, що наявний курс долара в Україні на цьому тижні залишиться в діапазоні 39,5 – 41 грн/дол, ймовірність виходу за межі цього значення незначна.

Інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса прогнозує, що курс долара в Україні до кінця листопада навряд чи сильно зросте. На цей час будь-яких серйозних загроз для національної валюти не спостерігається.

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