У 'ПриватБанку' зріс долар: актуальний курс валют на 5 травня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 5 травня, зріс на 15 копійок і становить 44,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,65 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,81 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 5 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,00 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 травня, зріс на 12 копійок і складає 44,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,18 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: