В Україні подорожчав долар: свіжий курс валют в обмінниках та банках

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 5 травня, зріс на 12 копійок і складає 44,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,18 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 5 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,00 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 14 копійок.

Гривня у квітні послабилася до долара і євро, однак у травні очікується відносна стабільність курсу з помірними коливаннями в межах 43,75–44,75 грн за долар, повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Євро, за словами експерта, залишатиметься більш волатильним і може перебувати в діапазоні 51–52,5 грн.

