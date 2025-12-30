У 'ПриватБанку' подорожчав долар: свіжий курс валют 30 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 30 грудня, зріс на 15 копійок і становить 42,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав також на 15 копійок і становить 50,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 18 копійок і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 30 грудня зріс на 25 копійок і становить 50,25 гривні.

Нацбанк встановив на 30 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,22 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 15 копійок і становить 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 50,05 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,40 гривні за євро.

