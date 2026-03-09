Білі лелеки долають пів світу, щоб дістатися зони ЧАЕС

Птахи із західних і центральних регіонів летять уздовж Чорного моря, а зі сходу - через Кавказ.

Лелека білий - один із найвідоміших птахів України й справжній символ дому та родини, він долає тисячі кілометрів, щоб дістатися домівки, у тому числі, яка знаходиться на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Як пояснили УНІАН фахівці заповідника, у зоні відчуження теж мешкають білі лелеки. Точної дати їхнього повернення немає, зазвичай це стається з 10-15 березня і до кінця місяця.

"Ми їх чекаємо", - наголосили у заповіднику.

За словами фахівців, поява лелеки у небі - мов тиха звістка про остаточний прихід весни.

"У більшості регіонів України ці птахи з’являються у другій половині березня - першій половині квітня, із піком близько 19 березня. У народному календарі саме цей день вважають символічною датою їхнього повернення, і зазвичай першими прилітають самці, щоб оглянути та відновити гніздо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають дослідники, щороку ці невтомні мандрівники долають до 10 тис. км, повертаючись із зимівлі в Африці. Птахи із західних і центральних регіонів летять уздовж Чорного моря через Босфор і Близький Схід до долини Нілу, а зі сходу - через Кавказ.

Їхні гнізда можуть використовуватися десятиліттями - щороку вони добудовуються й поступово перетворюються на масивні споруди вагою у сотні кілограмів. За словами науковців, у гнізді зазвичай 3-5 пташенят, і обоє батьків сумлінно їх вигодовують. Замість співу можна почути характерне гучне клацання дзьобом - своєрідну "мову" лелек.

Попри близькість до людських осель, лелека залишається невтомним трудівником природних луків і заплав. У його раціоні: комахи, жаби, ящірки, мишоподібні гризуни, тож він є важливим регулятором чисельності дрібних тварин. Водночас цей птах - чутливий індикатор стану довкілля: зникнення боліт, осушення луків, посухи та забруднення водойм одразу відображаються на його чисельності.

"Цікаво, що в різних куточках України він має свої народні імена. На Поліссі часто кажуть бусол або бузько, на Поділлі - чорногуз, на Галичині можна почути боцюн, а десь і лагідне гайстер. У кожній назві - своя інтонація, своя історія й частинка місцевої пам’яті...", - підкреслюють фахівці.

Що ще відомо про лелек

Як писав УНІАН, доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські Лимани" Іван Русєв розповів, що лелеки ніколи не перелітають Чорне море. Вони використовують аеродинаміку, повітряні потоки, тобто пересуваються досить повільно.

За добу птахи можуть долати 100-150 км - відстань залежить, зокрема від погодних факторів. За словами науковця, білі лелеки - синантропні птахи - вид, який знайшов поблизу людських поселень особливо сприятливі для себе умови життя та можуть мешкати навіть поруч з житловими будинками. Однак поруч повинна бути річка, луки, де є багато їжі тощо.

