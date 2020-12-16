У банк введена тимчасова адміністрація строком на один місяць.

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) почав процедуру виведення неплатоспроможного банку "Місто Банк" з ринку.

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Як передає прес-служба фонду, з 15 грудня 2020 по 14 січня 2021 року в банку вводиться тимчасова адміністрація.

Зазначається, що уповноваженою особою ФГВФО з делегуванням всіх повноважень тимчасового адміністратора АТ "МІСТО Банк" строком на один місяць призначена начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Вікторія Степанець.

Як повідомили у фонді, інформація про дату початку і порядок виплат вкладникам банку буде розміщена на сайті ФГВФО і "Місто Банку".

Що цьому передувало

Правління Національного банку України 14 грудня прийняло рішення про віднесення акціонерного товариства "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

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Автор: Катерина Жирій