З минулого року Україна очікує два транші Світового банку по 350 мільйонів доларів, а також другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро.

Україна отримає допомогу від Європейського Союзу та Світового банку у разі продовження співпраці з МВФ.

Читайте такожМісія МВФ продовжує свою роботу в Україні-представник ФондуПро це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН.

"Підв'язку до продовження співпраці з МВФ мають кошти другого траншу макрофінансової допомоги ЄС (600 мільйонів євро). Також з минулого року очікуємо два транші DPL Світового банку по 350 мільйонів доларів. Днями розмовляв з керівником Світового банку в Україні. Обговорювали умови надання коштів", - сказав міністр.

За словами Марченка, умовами отримання першого траншу є staff level agreement (угода на рівні персоналу) з МВФ, а для другого траншу - прийняття пакету аграрних законів.

"Верховна Рада засідатиме через щотижня в режимі пленарних засідань. Тому є шанси розглянути ці законопроекти й отримати 700 мільйонів доларів - два транші Світового банку", - зазначив голова Мінфіну.

Що цьому передувало

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 мільярда євро.

9 грудня Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Жирій