Міжнародні резерви України станом на 28 грудня становлять понад 28,5 мільярда доларів, збільшившись з початку року на 3,2 мільярда доларів.
Читайте такожШмигаль не бачить проблем у бюджеті-2021 з дірою в 6% ВВППро це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.
"Міжнародні резерви НБУ на 28 грудня залишалися на рівні, близькому до 8-річного максимуму - понад 28,5 мільярда доларів, збільшившись з початку року на 3,2 мільярда доларів", – написав Данилишин.
Він також додав, що сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становило 1,1 мільярда доларів.
Що цьому передувало
- За даними НБУ, міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.
- У 2019 році міжнародні резерви України зросли на 22% - до 25,3 мільярда доларів, досягнувши семирічного максимуму.
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