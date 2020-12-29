За словами Данилишина, сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становило 1,1 мільярда доларів.

Міжнародні резерви України станом на 28 грудня становлять понад 28,5 мільярда доларів, збільшившись з початку року на 3,2 мільярда доларів.

Читайте такожШмигаль не бачить проблем у бюджеті-2021 з дірою в 6% ВВППро це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

"Міжнародні резерви НБУ на 28 грудня залишалися на рівні, близькому до 8-річного максимуму - понад 28,5 мільярда доларів, збільшившись з початку року на 3,2 мільярда доларів", – написав Данилишин.

Він також додав, що сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становило 1,1 мільярда доларів.

Що цьому передувало

За даними НБУ, міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

У 2019 році міжнародні резерви України зросли на 22% - до 25,3 мільярда доларів, досягнувши семирічного максимуму.

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Автор: Катерина Жирій