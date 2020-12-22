Міжнародні резерви України зросли до понад 28 мільярдів доларів, що є найвищим показником з серпня нинішнього року.
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Про це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook Facebook.
"Загалом, міжнародні резерви НБУ зросли до понад 28 мільярдів доларів, що є найвищим значенням з серпня 2020 року", – повідомив Данилишин.
За його словами, додатковою підтримкою міжнародним резервам НБУ буде успішне завершення першого перегляду угоди з МВФ у форматі stand-by, яке почалося цього тижня в дистанційному форматі.
Що цьому передувало
- За даними НБУ, міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.
Довідка УНІАН
- Чисті міжнародні резерви являють собою різницю між валовими резервами і залишком заборгованості НБУ і Мінфіну за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.
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