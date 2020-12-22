За словами Данилишина, додатковою підтримкою міжнародним резервам НБУ буде успішне завершення першого перегляду угоди з МВФ у форматі stand-by.

Міжнародні резерви України зросли до понад 28 мільярдів доларів, що є найвищим показником з серпня нинішнього року.

Читайте такожУ НБУ пояснили, чому Україні стало дорожче позичати гроші

Про це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook Facebook.

"Загалом, міжнародні резерви НБУ зросли до понад 28 мільярдів доларів, що є найвищим значенням з серпня 2020 року", – повідомив Данилишин.

За його словами, додатковою підтримкою міжнародним резервам НБУ буде успішне завершення першого перегляду угоди з МВФ у форматі stand-by, яке почалося цього тижня в дистанційному форматі.

Що цьому передувало

За даними НБУ, міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Довідка УНІАН

Чисті міжнародні резерви являють собою різницю між валовими резервами і залишком заборгованості НБУ і Мінфіну за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький