Таке зростання зумовлено найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви станом на 1 грудня, за попередніми даними, зросли до 54,7 мілярда доларів - найвищий показник за всю історію незалежної України.

Як повідомила пресслужба НБУ, у листопаді вони збільшились на 10,6%.

"Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - ідеться у повідомленні.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 8,148 млрд дол. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 493 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 282,6 млн дол.

Чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2,7 млрд дол., що на 3,9% менше, ніж у жовтні.

"Обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", - зазначили в Нацбанку.

Міжнародні резерви України – останні новини

Попередній рекорд обсягу золотовалютних резервів був досягнутий місяцем раніше, коли в жовтні вони зросли на 6,4% і станом на 1 листопада складали 49,5 мільярда доларів. Тоді динаміка також була зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів.

Економіст, колишній радник президента Олег Устенко зазначав, що Україна ніколи в новітній економічній історії не мала золотовалютних резервів більше, ніж 35 млрд дол. Він наголосив, що ці резерви формуються за рахунок західних союзників, які надають нам кредитні кошти, та дають можливість НБУ підтримувати курс долара на тому рівні, якому він є зараз.

