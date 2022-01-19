За словами експерта, ризики для гривні зберігаються й очікувати на швидке зміцнення гривні поки не доводиться.

Зараз на валютному ринку настала пауза, після якої відновиться відкат в зону 28,6-28,9 грн/дол.

Такий прогноз, як йдеться в матеріалі УНІАН, озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Шевчишин.

Довідка УНІАН: максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25. До позначки 30грн/дол американська валюта наближалася сім років тому. 26 лютого 2015 року долар досяг позначки 30,01.

За словами Шевчишина, ризики для гривні зберігаються й очікувати на швидке зміцнення гривні поки не доводиться через не залежні від України зовнішні фактори.

Шевчишин прогнозує, що при збереженні девальваційних настроїв покупці будуть використовувати стабілізацію курсу і його відкат для покупки, що буде тиснути на котирування. У найближчій перспективі, в очікуванні рішення НБУ за обліковою ставкою, гривня може торгуватися в діапазоні 28,3-28,4 грн/дол. "Зараз настала пауза, після якої відновиться відкат в зону 28,6-28,9 грн/дол. і далі в залежності від новин, що надходять", - прогнозує експерт.

"Світ стежить за новинами й ходом переговорів з РФ. Але, навіть, якщо нерезиденти не будуть проявляти великої активності, ринок залишається в заручниках зростаючого імпорту, товарно-продуктового, а також енергетичного. Стан запасів газу зберігається вкрай низьким і недостатнім для безпечного проходження опалювального сезону. Енергетики ще не проявляли свою активність, але, враховуючи, що необхідно закупити 2 млрд кубів газу, мова йде про викуп НАК "Нафтогаз" і газотрейдерами 1,8 млрд доларів для закупівлі газу. Для ринку це істотний обсяг", - говорить аналітик.

Курс на 19 січня:

Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 29 копійок у порівнянні з попереднім показником.