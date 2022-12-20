За період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.

Обмін готівкової гривні на євро в Італії завершується завтра, 21 грудня. Програма була заснована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Італії.

Як повідомила прес-служба Національного банку, в рамках програми українці, які через війну вимушено залишили Україну і знайшли притулок в Італії, мали можливість обміняти готівкову гривню на євро в певних італійських банках для задоволення життєвих потреб.

"Програма обміну завершується через зниження кількості і сум таких обмінних операцій в порівнянні зі стартом обміну. Загалом станом на 16 грудня 2022 року За період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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У НБУ зазначили, що програми обміну вже завершилися в Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, на Мальті, а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії.

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