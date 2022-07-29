Перед широкомасштабним вторгненням російських військ Україна мала понад 29 млрд дол. золотовалютних резервів.

Національний банк прогнозує відновлення міжнародних золотовалютних резервів України до довоєнного показника наприкінці 2024 року.

Про це йдеться в липневому інфляційному звіті регулятора.

Згідно з оприлюдненим прогнозом регулятора, золотовалютні резерви України протягом 2022-2023 років будуть коливатися на рівні близько 20 млрд доларів, а наблизитися до довоєнного рівня зможуть лише у 2024 році.

"Міжнародна підтримка залишатиметься важливим джерелом валютних надходжень до кінця прогнозного періоду, що дасть змогу профінансувати значні обсяги бюджетних дефіцитів... Резерви підвищаться до 29 млрд дол. станом на кінець 2024 року", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, станом на 1 липня міжнародні резерви України становили 22,76 млрд доларів, що на 9% менше показника на початок червня.

16 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має понад 29 млрд дол. золотовалютних резервів.

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