Банки та фінансові установи продовжують діяти виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу.

Національний банк спростував введення нових обмежень на карткові перекази, а саме лімітів у розмірі доходу клієнта, вказаного в анкеті. Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що сьогодні медіа та телеграм-канали поширили недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

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"Ця інформація не відповідає дійсності", - наголосили в НБУ.

Обмеження карткових переказів

З 1 жовтня 2024 року Національний банк на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С).

У Нацбанку підкреслили, що запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

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