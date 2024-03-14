Зниженню ставки сприяли, зокрема, сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики.

"Ураховуючи подальше сповільнення інфляції та стале поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов’язаних із отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. – до 14,5%", - сказав він.

Очільник Нацбанку підкреслив, що пом’якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості. При цьому новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

За словами Пишного, актуальними залишаються такі ризики для економіки:

виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності;

суттєві пошкодження інфраструктури, передусім портової, що обмежуватиме експорт;

продовження часткового блокування кордонів з деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

поглиблення негативних міграційних тенденцій.

"З іншого боку, можуть реалізуватися і позитивні сценарії. Так, суттєве розширення потужності морського коридору може посприяти швидшому відновленню українського експорту, а враховуючи підвищення ефективності заходів валютного нагляду, - і збільшенню обсягів надходження валютної виручки", - прогнозує голова НБУ.

Він додав, що значний стимул економічному відновленню може надати реалізація масштабних проектів відбудови України. Також останнім часом пожвавилися дискусії щодо використання на користь України заморожених російських активів. Як сказав Пишний, реалізація відповідних ініціатив може суттєво поліпшити ключові макроекономічні показники.

Облікова ставка в Україні

У грудні 2023 року Національний банк України знизив облікову ставку до 15% з 16%, це рішення узгоджувалося зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань.

У січні Нацбанк залишив облікову ставку без змін - на рівні 15%, враховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році.

Облікова ставка - монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який Національний банк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію.

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