У НБУ заявили, що оголосять конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

З Нацбанку України пішов голова Управління по роботі з проблемними активами Павло Поляруш.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Повідомляється, що Поляруш залишив НБУ 22 січня 2021 року за угодою сторін. Це управління він очолював з 8 квітня 2019 року.

"Виконувати обов'язки начальника Управління по роботі з проблемними активами поки буде Євген Булавін, начальник відділу супроводу виконавчого провадження цього управління", — зазначили в НБУ.

У Нацбанку додали, що оголосять конкурсний відбір для заміщення вакантної посади начальника управління роботи з проблемними активами.

До функцій цього підрозділу належать:

організація роботи з проблемними активами НБУ;

повернення та стягнення заборгованості за кредитами, наданими банкам України для підтримки ліквідності, за якими НБУ прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, за якими НБУ придбав право вимоги в рахунок погашення боргу за кредитами для підтримки ліквідності;

робота з юридичними особами, в управління яким передані непродані активи банків, процедуру ліквідації яких розпочато НБУ до 22 вересня 2012 року.

Що цьому передувало

За словами глави НБУ Кирила Шевченка, процентні ставки за кредитами для бізнесу в Україні за рік істотно знизилися - з 14,8% в грудні 2019 до 8,2% в грудні 2020 року.

Станом на 22 січня 2021 року українські банки відзначали позитивний вплив зниження вартості кредитів на попит і очікували поліпшення ключових показників кредитування у 2021 році.

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Автор: УНІАН