Новий порядок ще більше ускладнить для західного бізнесу вихід з РФ.

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін направив в уряд секретний указ, яким доручив підготувати закон, що дозволив би привласнювати західні активи, пише Financial Times з посиланням на джерела і текст документа.

Законом має бути передбачено, що російська держава отримує пріоритетне право купувати будь-які західні активи для продажу зі "значною знижкою". Юрособи-покупці західних активів в РФ, згідно з новим законом, матимуть повністю належати Росії (допускається, щоб вони перебували в процесі виключення всіх іноземних інвесторів). Такий порядок ще більше ускладнить для західного бізнесу вихід з країни.

За словами інсайдерів, задумка економічної команди Путіна в тому, щоб загроза націоналізації стала частиною методу "батога і пряника": західні країни, які заарештували російські активи, будуть покарані, а ті, хто грає за кремлівськими правилами, заохочені.

Відео дня

Західні бізнесмени впевнені, що "націоналізація неминуча і це тільки питання часу". Один з бізнесменів, що збирається незабаром залишити російський ринок, впевнений, що від націоналізації найбільше постраждає сировинний бізнес, і менше - технологічні компанії.

"Зазвичай держава не хоче, щоб інвестори йшли. Але вони (росіяни – УНІАН) хочуть заохочувати хорошу поведінку", - сказав один із західних бізнесменів, що працюють в Москві.

Джерела FT кажуть, що глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна і міністр фінансів Антон Силуанов – активні прихильники обмежень для виходу західних корпорацій. Центральний банк занепокоєний можливим ослабленням рубля через відтік іноземного капіталу, а міністр бачить в цьому спосіб підвищити доходи бюджету, дефіцит якого на тлі війни досяг 42 мільярдів доларів.

Націоналізація західних активів в РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та масового виходу західних компаній з РФ у Кремлі обговорювали націоналізацію іноземних активів.

Ще торік спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін виступав з ініціативою конфіскувати активи бізнесменів з "недружніх країн".

До реальних кроків до цього часу доходило тільки двічі. У квітні РФ захопила фінську і німецьку енергетичні компанії Fortum і Uniper. Це сталося після того, як обидві компанії намагалися продати свої частки і піти з російського ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: