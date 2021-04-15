Нана Чорна

Уряд "обдарував" українців черговими нововведеннями надання субсидій. Здавалося б, коронакриза, локдауни, які спровокували величезне стиснення економіки й зростання безробіття, повинні були відбитися в рішенні Кабміну турботою про нужденних. Українцям потрібно, згідно з цивілізованою практикою, створити всі умови для виживання в жорсткій ситуації. Але не тут-то було. Про послаблення вимог для субсидіантів не йдеться. Навпаки, нові правила, які дозволили б отримати допомогу від держави, посилені.

Про послаблення вимог для субсидіантів не йдеться

Кабмін вирішив переглянути підходи до обліку майнового стану українців - громадян найбіднішої в Європі країни, які звернулися за держдопомогою для оплати непідйомної "комуналки" - з особливим цинізмом. Тепер враховуватися будуть наявність депозитів і отримані від них доходи, дивіденди від цінних паперів, одноразові дорогі покупки, операції з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетин кордону, в тому числі поїздки у відпустку, і так далі.

Також Уряд вирішив скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які приймали рішення про призначення субсидій в окремих випадках за наявності умов, коли держдопомога не призначається. Тобто, на місцевому рівні всі питання більше вирішуватися не будуть. З одного боку, ця дія дозволяє вбити "кумівство". З іншого - вся "субсидійна" історія була передана на місця тим самим Кабміном…

Уряд заспокоює, що"реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат і здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у держбюджеті на надання житлових субсидій".

Логіка залізна - допомога тільки самим нужденним

На перший погляд, начебто все правильно. Грошей у скарбниці мінімум, їх, як і в найрозвиненіших країнах світу, "зжер" коронавірус. Коштів на все-про все не вистачає, врятувати може тільки "посилення" адресності бідуючим, в тому числі, з надання житлових субсидій. Кращий вихід - посилити вимоги при їх призначенні.

Логіка залізна - допомога тільки самим нужденним. А якщо грошенята збирав на депозиті - надцять років, так би мовити, на майбутню старість (нормальних пенсій більшості українців і зараз не бачити), то це – не до держави. Та й дітей возити у відпустку до теплих морів не варто - гарувати і плати за комуналку.

А непідйомне зростання тарифів громадянина, за логікою уряду, хвилювати не повинно - про тебе, мовляв, подбають. І неважливо, що в Європі незаможним роблять знижки на відпускні поїздки, надають безкоштовні путівки на місцеві курорти, дозволяють виїхати за кордон з урахуванням "бонусів". Це все в Україні не працює.

Тим часом заборгованість за житлово-комунальні послуги на кінець першого місяця поточного року перевищила 80 млрд гривень. На початок року вона була на рівні 73,6 млрд гривень. Тобто, за місяць показник збільшився на 7,4 млрд гривень.

Але є і "обнадійливі" цифри. У березні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримало практично все та ж кількість населення - близько 3 мільйонів українців, а її середній розмір збільшився на 13,6% в порівнянні з лютим – до 1685 гривень. Можна зробити висновок - рівень добробуту падає, звідси і зростання держдопомоги.

У тому ж місяці прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "необхідно розробити комплексне рішення, яке дозволить погасити вже наявну заборгованість". При цьому запевнив, що держава "і надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може платити за комунальні послуги".

Можна зробити висновок - рівень добробуту падає, звідси і зростання держдопомоги

Зробивши гучну заяву, яка зводилася в тому, що список субсидіантів буде рости через складний економічний період, Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, в тому числі провести відповідну роботу з інформування населення про таке важливе рішення уряду.

Благородні плани! Але їм, як видно, не судилося здійснитися. "Механізми" так і не розроблені, як і не проведена блага "комунікаційна" робота з населенням. Замість цього - посилення правил надання субсидій. Можливо, це буде удар по "багатих", як це зараз підноситься, але в список "забезпечених", традиційно, потраплять і тисячі пересічних українців, на яких і заощадять.

Пригадується і ще одна заява від влади. У грудні минулого року глава Мінсоцполітики Лазебна заявила, що в 2021 році число одержувачів субсидій не скоротиться. Крім того, порядок отримання виплат буде спрощено – знімуть "деякі" бар'єри, що заважали претендувати на допомогу від держави. Грошей, нібито, на всіх вистачить (у 2021 році на субсидії спрямовано 36,6 млрд гривень - на 2,7 млрд гривень менше, ніж у 2020 році). Лазебна запевнила - в Мінсоцполітики "чекають всіх, кому важко".

Якщо спробувати зібрати всі ці заяви й дії в єдину картинку, логіки в "субсидійної" історії я не бачу. А ви?

Нана Чорна

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