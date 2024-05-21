Згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон і союзників до отримання нового значного пакету допомоги Києву.

Німецькі чиновники готові підтримати план США щодо використання майбутніх доходів від заморожених російських активів, які здебільшого знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів, пише Bloomberg з посиланням на обізнаних осіб.

Зазначається, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон і його союзників до отримання нового значного пакету допомоги Києву і забезпечить участь США незалежно від результату листопадових виборів.

Офіційні особи в Сполучених Штатах Америки та ЄС кажуть, що набирає обертів пропозиція США, яка, як очікується, буде домінувати на переговорах між міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн "Великої сімки", які зберуться в Італії, на щорічну зустріч, що стартує 23 травня.

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Але німецькі чиновники не очікують остаточної домовленості до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а імплементація не відбудеться до наступного року, розповіли агентству люди, які говорили на умовах анонімності.

"На кону стоїть питання, чи зможе уряд України залишатися фінансово життєздатним – фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг " до 2025 року… Використання заморожених активів стало ще більш нагальним з огляду на невизначеність, пов'язану з виборами у США", – йдеться у статті.

Протягом кількох місяців США намагалися використати заморожені активи РФ для допомоги Україні. Варіанти варіювалися від прямого арешту і передачі грошей Україні до сек'юритизації з метою випуску облігацій або використання їх для забезпечення певної форми позики. Кілька європейських країн зустріли ці пропозиції зі скептицизмом, зокрема Франція та Німеччина висловили занепокоєння щодо впливу таких кроків на фінансову стабільність та привабливість євро.

Однак остання пропозиція США була більш позитивно сприйнята в європейських столицях, в тому числі в Берліні, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми боргу. Країни ЄС вже погодилися використовувати цей потік доходів, оподатковуючи його за ставкою, близькою до 100%, і перераховувати ці кошти Україні двічі на рік. Угода G-7 замінить цю домовленість. Очікується, що ці активи генеруватимуть близько 5 мільярдів євро щорічно.

Перешкоди залишаються

Остаточний розмір пакету допомоги залежатиме від тривалості термінів погашення боргу та тривалості іммобілізації активів, але офіційні особи кажуть, що він може становити до 50 мільярдів доларів. США сподіваються, що всі уряди G-7, або принаймні частина, візьмуть участь у наданні авансового кредиту, але офіційні особи заявили, що Вашингтон готовий взяти на себе всю суму кредиту самостійно, якщо ЄС надасть достатню гарантію того, що активи залишаться знерухомленими, а кредит буде погашений.

Дилема заморожених активів РФ

Раніше УНІАН писав, що Сполучені Штати Америки та Європа об'єднують зусилля навколо плану використання відсотків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, для надання Україні кредиту.

Водночас Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.

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