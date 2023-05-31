Поки не зрозуміло, чи може Білий дім звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування України.

Угода щодо запобігання дефолту США не обмежить здатність адміністрації Байдена надавати Україні додаткову допомогу.

Як заявив представник Білого дому, США сподіваються запевнити Київ, що поставки зброї триватимуть, повідомляє Bloomberg, зазначивши при цьому, що додаткова військова допомога буде проходити через конгрес в якості додаткового заходу, який не буде підпадати під обмеження угоди на федеральні витрати. Компромісний захід, який зараз проходить через Конгрес, збільшить витрати на оборону на 3,3%.

Поки не зрозуміло, чи може Білий дім звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування України, і якщо так, то коли. У грудні президент Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів в рамках законопроекту про витрати на кінець року. Чиновники адміністрації заявили, що мають надати достатньо грошей, щоб протриматися до кінця цього фінансового року у вересні.

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За даними Держдепартаменту, з початку російського вторгнення в лютому 2022 року США надали допомогу в галузі безпеки на суму 36,9 мільярда доларів.

Білий Дім і республіканські лідери в Конгресі підштовхують законодавців до схвалення угоди до крайнього терміну 5 червня, коли Міністерство фінансів заявляє, що у США закінчаться гроші для виплати боргів. Подібні винятки були зроблені для певного американського фінансування воєн в Іраку та Афганістані, коли в 2013 році було запроваджено широке скорочення витрат в результаті угоди про обмеження боргу.

Законопроект про бюджет встановлює межу витрат на оборону в 886 мільярдів доларів у 2024 фінансовому році. Ця цифра зросте до 895 мільярдів доларів у 2025 фінансовому році. Ці межі більш ніж на 100 мільярдів доларів вище, ніж граничні значення внутрішніх витрат, не пов'язаних з обороною.

Ризик дефолту в США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії. У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

У квітні 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами зросли до максимуму. Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011.

28 травня 2023 року в США зробили крок до підвищення ліміту держборгу та уникнення дефолту. Білий Дім і переговорники Республіканської партії досягли попередньої угоди, щоб підняти стелю боргу США й запобігти дефолту, який загрожував потрясіннями в глобальній економіці.

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